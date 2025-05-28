"Озон Фармацевтика" увеличила квартальную чистую прибыль по МСФО на 28%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-марте 2025 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 28% в годовом измерении, до 993 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 45% год к году, до 6,855 млрд рублей, операционная прибыль - на 70%, до 2,2 млрд рублей. Рентабельность по операционной прибыли увеличилась на 4,7 п.п., до 32,2%.

EBITDA увеличилась на 60,3% и достигла 2,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA возросла на 61% г/г до 2,5 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 3,6 п.п., до 36%.

Рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п.п. и составила 14,5% в основном из-за роста чистых финансовых расходов (после присоединения ООО "Мабскейл"). При этом, по оценкам менеджмента, коммерческие продажи биосимиляров начнутся уже в 2027 году.

Соотношение чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев сохранилось на уровне 1,1х.

Как сообщалось, "Озон Фармацевтика" в январе-марте текущего года сократила чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 428,448 млн рублей, выручка снизилась в 1,7 раза, до 709,6 млн рублей.

Согласно годовому отчету "Озон Фармацевтики" за 2024 год, Павлу Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5016% и 10,9262% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.