"Озон Фармацевтика" за девять месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на треть

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) за девять месяцев текущего года получило 3,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка компании выросла на 34% год к году, до 18,1 млрд рублей, операционная прибыль - на 48,6%, до 5,95 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 44,2% и достигла 6,8 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 37,3%.

Рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.

Чистый долг компании на 30 сентября 2024 года равнялся 10,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 1,1х.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "Озон Фармацевтика" подтверждает прогноз по росту выручки в этом году в пределах 32% год к году.

"Результаты деятельности за девять месяцев текущего года соответствуют нашим ожиданиям. Мы опережаем темпы роста рынка и наращиваем свое присутствие - 34% роста (доходов - ИФ) за девять месяцев 2024 года против 18% по всему рынку лекарственных препаратов", - приводятся в сообщении слова генерального директора и члена совета директоров группы "Озон Фармацевтика" Олега Минакова.

Как сообщалось, чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 1,5 млрд рублей, выручка - в 1,6 раза, до 1,6 млрд рублей.

"Озон Фармацевтика" в 2023 году получила 19,7 млрд рублей выручки по МСФО, что на 4% превысило рекордно высокий показатель предыдущего года, операционная прибыль возросла на 12%, до 6,1 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 13%, до 7,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 5%, до 7,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4 млрд рублей (рост на 9,6%), рентабельность по чистой прибыли выросла на 1 процентный пункт - до 20%.

В I полугодии 2024 года EBITDA увеличилась в 2,7 раза г/г, до 5 млрд рублей, чистая прибыль - в 4,4 раза, до 2,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 40% (+16 п.п.), рентабельность по чистой прибыли - 22,7% (+14 п.п.) Чистый долг по состоянию на 30 июня 2024 года - 8 млрд рублей, отношение чистого долга к 12-месячной EBITDA - 0,8x.

"Озон Фармацевтика" планирует промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию.

Дивидендная политика компании, утвержденная ее советом директоров 7 октября 2024 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

"Озон Фармацевтика" в октябре провела IPO. Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из 1 млрд 98 млн 571,44 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля (21,971 млн рублей по номиналу). Запись об увеличении уставного капитала внесена в учредительные документы 15 ноября.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.