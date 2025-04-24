"Озон Фармацевтика" в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 15% до 4,6 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 15,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 29,6% до 25,5 млрд рублей, EBITDA – на 28% до 9,06 млрд рублей. Эти показатели оказались ниже представленного ранее компанией консенсус-прогноза, составленного на основании расчетов аналитиков 11 инвесткомпаний и банков. Эксперты ожидали роста выручки на 30% до 25,6 млрд рублей, EBITDA – на 35,2% до 9,6 млрд рублей.

"Выручка выросла за счет роста объемов продаж и средней цены за упаковку (рост средней стоимости реализованной упаковки составил 15% год к году - до 80 рублей), объем продаж вырос на 13% до 321,3 млн упаковок", - говорится в отчете.

По словам генерального директора и члена совета директоров группы "Озон Фармацевтика" Олега Минакова, результаты года во многом обеспечены растущей представленностью препаратов компании как в аптеках, так и в государственных каналах продаж.

"В 2024 году мы поставили на рынок более 320 млн упаковок лекарственных средств, заняв при этом более 10% рынка всех рецептурных препаратов, представленных в России в натуральном выражении", - приводятся слова Минакова.

Валовая прибыль увеличилась на 31% до 11,7 млрд рублей, рентабельность по валовой прибыли выросла на 0,4 п.п. и составила 46%, "благодаря увеличению доли более дорогих препаратов и эффекту масштаба (за счет роста выручки), а также улучшениям коммерческих условий закупок в рамках программы перехода на прямые поставки сырья от производителей".

Расходы на сырье и материалы, использованные для производства, выросли на 41% (или 2,8 млрд рублей). Это связано с ростом продаж, ослаблением курса рубля и ростом транзакционных издержек. При этом рост затрат был частично компенсирован благодаря улучшению условий закупок.

Объем капитальных вложений составил 4,3 млрд рублей, он представлен инвестициями в строительство и закупку оборудования ООО "Озон Медика" (1,2 млрд рублей) и ООО "Мабскейл" (0,8 млрд рублей), оборудования на других заводах группы (0,4 млрд рублей), а также затратами на регистрацию препаратов дженериков и биосимиляров (1,8 млрд рублей).

"Увеличение капитальных вложений в 6,1 раза год к году в первую очередь связано с присоединением в состав периметра группы компаний "Мабскейл" и "Озон Медика" с II квартала 2024 года", - говорится в материалах компании.

На 31 декабря 2024 года общий долг группы увеличился на 2,7 млрд рублей по сравнению с показателем на 31 декабря 2023 года и составил 15,7 млрд рублей.

"В условиях неопределенности на рынке долгового финансирования в конце 2024 года группа решила нарастить объем кредитов и займов и частично разместила их на депозиты", - отмечается в отчете.

Объем денежных средств за год вырос с 1 млрд рублей до 5,6 млрд рублей за счет роста бизнеса и средств, полученных в результате первичного размещения акций и привлеченных кредитов в IV квартале 2024 года.

Чистый долг сократился на 16% и по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 10,1 млрд рублей за счет роста денежного потока.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA увеличилась на 27% до 9,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37%.

Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,1х (годом ранее - 1,7х).

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

По итогам 2024 года компания увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до 2,2 млрд рублей, выручку - в 2,8 раза, до 2,9 млрд рублей.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2024 года, Павлу Алексенко принадлежат 40,0872% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5016% и 10,9262% соответственно.