Поиск

Nissan планирует привлечь $7 млрд за счет размещения бондов и продажи активов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., которому в 2026 году предстоят крупные выплаты по долгу, рассматривает возможность привлечения более 1 трлн иен ($7 млрд) за счет размещения облигаций и продажи активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении внутренние документы компании.

Nissan планирует выпустить конвертируемые бонды, а также традиционные облигации, в том числе в долларах США и евро. Кроме того, компания рассчитывает привлечь синдицированный кредит на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд) под гарантии экспортно-кредитного агентства Великобритании (UK Export Finance). Завод Nissan в британском Сандерленде является крупнейшим в стране автомобильным предприятием.

Компания также планирует продать часть своей доли в Renault SA, долю в производителе аккумуляторов AESC Group Ltd. и заводы в ЮАР и Мексике.

Среди других рассматриваемых возможностей - продажа с обратной арендой здания штаб-квартиры Nissan в Йокогаме, а также недвижимости в США.

Главный исполнительный директор компании Айван Эспиноза представил варианты привлечения средств на рассмотрение совета директоров ранее в этом месяце, отмечают источники агентства. По их словам, одобрение совета пока не получено.

С начала 2025 года капитализация Nissan снизилась на 25%.

Nissan Renault Сандерленд Айван Эспиноза Япония Великобритания США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вернул в госсобственность производителя ПВХ "Саянскхимпласт"

Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал" в пределах 340 млн рублей

Разработчик оценил стоимость самолета "Байкал" в пределах 340 млн рублей

Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6440 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });