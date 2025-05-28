Nissan планирует привлечь $7 млрд за счет размещения бондов и продажи активов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., которому в 2026 году предстоят крупные выплаты по долгу, рассматривает возможность привлечения более 1 трлн иен ($7 млрд) за счет размещения облигаций и продажи активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении внутренние документы компании.

Nissan планирует выпустить конвертируемые бонды, а также традиционные облигации, в том числе в долларах США и евро. Кроме того, компания рассчитывает привлечь синдицированный кредит на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд) под гарантии экспортно-кредитного агентства Великобритании (UK Export Finance). Завод Nissan в британском Сандерленде является крупнейшим в стране автомобильным предприятием.

Компания также планирует продать часть своей доли в Renault SA, долю в производителе аккумуляторов AESC Group Ltd. и заводы в ЮАР и Мексике.

Среди других рассматриваемых возможностей - продажа с обратной арендой здания штаб-квартиры Nissan в Йокогаме, а также недвижимости в США.

Главный исполнительный директор компании Айван Эспиноза представил варианты привлечения средств на рассмотрение совета директоров ранее в этом месяце, отмечают источники агентства. По их словам, одобрение совета пока не получено.

С начала 2025 года капитализация Nissan снизилась на 25%.