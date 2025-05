Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе.

Инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

Лучшие результаты среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали котировки бумаг UnitedHealth Group, прибавившие 1,1%. Акции Boeing Co. подорожали на 0,2%, Visa Inc. и Apple Inc. - на 0,1%.

Капитализация Tesla сократилась на 1,7%, International Business Machines - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 0,7%, Alphabet Inc. - на 0,3%. Цена акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысилась на 0,2%.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. уменьшилась на 0,5%. Инвесторы ждали отчетности чипмейкера, которая должна была быть опубликована уже после завершения сессии.

Котировки бумаг Cadence Design Systems и Synopsys Inc., разработчиков используемого в производстве полупроводниковой продукции программного обеспечения, упали на 10,7% и 9,6% соответственно после сообщения Financial Times о том, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от них приостановить предоставление услуг китайским компаниям.

Капитализация ритейлера одежды Abercrombie & Fitch Co. увеличилась на 14,7% после выхода квартальной отчетности, оказавшейся сильнее ожиданий аналитиков. Abercrombie также улучшила годовой прогноз выручки и прибыли в расчете на акцию.

Бумаги сети универмагов Macy's Inc. подешевели на 0,3%. Компания зафиксировала резкое падение чистой прибыли и умеренное сокращение выручки в первом финквартале, понизила прогноз чистой прибыли по итогам года.

Цена акций Dick's Sporting Goods выросла на 1,7%. Квартальная прибыль оператора сети магазинов спортивных товаров превзошла прогнозы аналитиков, а рост его сопоставимых продаж пятый квартал подряд превысил 4%.

Нефтегазовая Chevron Corp. потеряла 1,3% рыночной стоимости после сообщений, что новая лицензия, выданная компании, позволяет ей сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 244,95 пункта (0,58%) и составил 42098,7 пункта.

Значение S&P 500 опустилось на 32,99 пункта (0,56%) - до 5888,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 98,23 пункта (0,51%), составив 19100,94 пункта.