S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Перерыв продолжается с февраля, губернатор Кузбасса объяснил его проблемами с запчастями

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 с 22 июля возобновляет полёты по маршруту Москва (Домодедово) - Новокузнецк, сообщил перевозчик.

"С 22 июля S7 Airlines будет выполнять 4 рейса в неделю, а с конца ноября рейсы станут ежедневными", - говорится в сообщении.

Летать между городами будут самолеты Airbus A319 и A320 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Москвы - 23:25, прибытие в Новокузнецк в 07:40 следующего дня по местному времени. Обратные рейсы будут отправляться из Новокузнецка в 8:45, прибывать в Москву в 9:30 по Москве.

S7 приостановила выполнение рейсов из Москвы в Новокузнецк в феврале 2025 года, в пресс-службе авиакомпании это объяснили сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Сроки перерыва не уточнялись.

28 мая губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснял отмену авиарейсов S7 Москва - Новокузнецк проблемами с запчастями.

"Авиалайнеры, которые используются компаниями, были закуплены за рубежом. И, конечно, сегодня авиакомпании для того, чтобы сберечь ресурс, стремятся бережно относиться к подвижному составу, который у них есть. Есть проблемы с поставкой запасных частей. И пока эта проблема решается, S7 ряд рейсов вынуждена была сократить и ожидает поставку запчастей по другим схемам, но обязательно они восстановят (выполнение полетов - ИФ)", - сказал Середюк.

Пресс-служба S7 29 мая опровергла его слова. "В связи с появлением в СМИ и соцсетях информации со слов губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о сокращении рейсов по направлению Москва - Новокузнецк из-за нехватки запчастей к самолетам сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в официальной публикации.

В компании добавили, что S7 Airlines обеспечивает необходимый объем регулярного технического обслуживания воздушных судов и поддержания летной годности всего эксплуатируемого флота "с использованием сертифицированных запчастей от проверенных и одобренных поставщиков со всеми необходимыми документами".

Приостановка выполнения рейсов Москва - Новокузнецк связана с ростом цен на аэропортовое обслуживание, объяснили в компании. "Стоимость обслуживания рейса Москва - Новокузнецк с момента открытия нового терминала (введен в эксплуатацию в феврале текущего года - ИФ) увеличилась вдвое. (...) Мы продолжаем переговоры с аэропортом по снижению тарифов на обслуживание рейсов", - отмечает авиакомпания.

Аэропорт Новокузнецка опроверг информацию о росте цен на аэропортовое обслуживание. Стоимость наземного обслуживания воздушных судов "не изменилась вовсе", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

"Уведомляя о приостановке полетов по московскому направлению, авиакомпания "Сибирь" (S7 - ИФ) запросила тарифы в два раза ниже тех, что применялись в старом аэровокзале, ссылаясь на более "дешевые" для перевозчика направления и сложную ситуацию с парком воздушных судов. Мы не можем работать в отрицательную динамику, но сохранили для авиакомпании слоты в весенне-летнем расписании полетов. Готовы продолжить конструктивный деловой диалог", - прокомментировал коммерческий директор "СибАэро" (управляющая компания аэропорта Новокузнецка) Вячеслав Грушин.

В пресс-службе добавили также, что в 2024 году "в соответствии с установленными законодательством регламентами были утверждены, зарегистрированы и опубликованы аэропортовые тарифы".

Аэропорт Новокузнецка - это ближайшая к горнолыжному курорту Шерегеш воздушная гавань, которая принимает магистральные самолеты.