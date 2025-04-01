Алиханов заявил, что в США удерживаются закупленные РФ авиазапчасти на $500 млн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Закупленные Россией авиационные запчасти на сумму примерно в $500 млн удерживаются в данный момент в США, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

"У нас где-то на $500 млн зависших запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы как представители потребителей были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно", - сказал Алиханов изданию.

Кроме того, Москва видит резон в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей, заявил глава Минпромторга.

"Целый ряд вопросов, если такое движение будет в наших интересах, мы уже проработаем. Например, признание проведенных ремонтных работ иностранных бортов, имею в виду Airbus и Boeing, которые произведены российскими компаниями, соответственно, в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это тоже предмет нашего интереса", - резюмировал Алиханов.