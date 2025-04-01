Поиск

Алиханов заявил, что в США удерживаются закупленные РФ авиазапчасти на $500 млн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Закупленные Россией авиационные запчасти на сумму примерно в $500 млн удерживаются в данный момент в США, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

"У нас где-то на $500 млн зависших запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы как представители потребителей были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно", - сказал Алиханов изданию.

Кроме того, Москва видит резон в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей, заявил глава Минпромторга.

"Целый ряд вопросов, если такое движение будет в наших интересах, мы уже проработаем. Например, признание проведенных ремонтных работ иностранных бортов, имею в виду Airbus и Boeing, которые произведены российскими компаниями, соответственно, в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это тоже предмет нашего интереса", - резюмировал Алиханов.

Минпромторг США Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

В ОАЭ приговорили к смерти трех человек за убийство раввина

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });