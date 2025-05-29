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Число заявок на пособие по безработице в США выросло больше прогнозов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тысяч - до 240 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 226 тысяч, а не 227 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 230 тысяч, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 230,75 тысячи с 231 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличилось до 1,919 млн по сравнению с пересмотренными 1,893 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,89 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,903 млн.

Минтруда США
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