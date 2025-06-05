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В США число заявок на пособие по безработице неожиданно выросло до максимума с октября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тысяч - до 247 тысяч, сообщило Минтруда США.

Это максимальный показатель с начала октября 2024 года.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 239 тысяч, а не 240 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 235 тысяч с 230,5 тысяч неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 24 мая, понизилось до 1,904 млн по сравнению с пересмотренными 1,907 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,910 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,919 млн.

США Минтруда
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