Сбер не видит рисков для выполнения прогноза по рентабельности капитала на 2025 г.

Банк сохраняет его на уровне свыше 22%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2025 год на уровне свыше 22%, рисков его недостижения не видит, заявила старший управляющий директор банка Анастасия Белянина.

"Рентабельность капитала - наш публичный прогноз и цели, которые были обозначены в наших стратегических приоритетах, выше 22%, - все это остается актуальным. Пока 24,4% по итогам первого квартала, то есть мы идем очень неплохо и поддерживаем этот прогноз. Никаких изменений и никаких рисков на данном этапе, которыми надо поделиться, не видим", - сообщила Белянина в рамках вебинара SberCIB.

В апреле Сбербанк сохранил прогноз по ROE на 2025 год на уровне свыше 22%.