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Председатель ФРС Пауэлл встретился с Трампом в четверг для обсуждения экономики

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг для обсуждения экономической ситуации в стране, включая вопросы роста, занятости и инфляции, говорится в сообщении Федрезерва.

"Пауэлл не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ФРС.

Глава ФРС также заявил, что он и его коллеги по Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC) будут проводить денежно-кредитную политику в соответствии с требованиями закона, с целью поддержания максимальной занятости и ценовой стабильности "и будут принимать эти решения, основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе", говорится в сообщении.

Джером Пауэлл США ФРС Дональд Трамп
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