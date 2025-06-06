Трамп призвал ФРС снизить ставку сразу на 1 процентный пункт

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему опустить базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.), несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда за май.

Трамп неоднократно публиковал посты с призывами к председателю ФРС Джерому Пауэллу снижать ставку. Ранее Трамп назвал главу Федрезерва "Джеромом "Слишком поздно" Пауэллом", и теперь постоянно использует эту формулировку в своих постах.

""Слишком поздно" в ФРС - это катастрофа! - написал Трамп в Truth Social. - Несмотря на него, наша страна справляется отлично. Снижайте сразу на полный процентный пункт, это будет как ракетное топливо!".

"Инфляции сейчас практически больше нет, однако если она вернется - повышайте ставку, чтобы сдержать ее. Очень просто! Он обходится наше стране в целое состояние. Стоимость заимствований должна быть гораздо ниже!", - написал Трамп.

В его посте также говорится, что "Европа уже снизила ставку 10 раз, а мы ни одного".

ФРС опустила ставку на 1 п.п. с сентября прошлого года, в то время как ЕЦБ 5 июня уменьшил ставки в восьмой раз (на 0,25 п.п.) за этот цикл снижения (с июня 2024 г.).

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 139 тысяч, сообщило Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тысяч, по данным Trading Economics. По пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тысяч, а не на 177 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.