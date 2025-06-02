Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 9,4%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2025 г., по оперативной информации, составила 94,6 млн тонн, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Как сообщалось, погрузка на сети РЖД в апреле 2025 г. составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем в апреле прошлого года.

Грузооборот за май 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 209,6 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,7% и составил 260,3 млрд т-км.

Погрузка за январь-май 2025 г. составила 465,2 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за пять месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 138,2 млн тонн (-3,4% к январю - маю 2024 г.), кокса - 4,3 млн тонн (-12%), нефти и нефтепродуктов - 82,9 млн тонн (-5,8%), руды железной и марганцевой - 45 млн тонн (-0,2%), черных металлов - 22,6 млн тонн (-16%), лома черных металлов - 3,1 млн тонн (-30,5%), химических и минеральных удобрений - 30 млн тонн (+5,6%), цемента - 7,8 млн тонн (-15,3%), лесных грузов - 11,4 млн тонн (-3,1%), зерна - 8,9 млн тонн (-34,8%), строительных грузов - 37,5 млн тонн (-20,7%), руды цветной и серного сырья - 7 млн тонн (+3,1%), химикатов и соды - 8,7 млн тонн (-2,9%), промышленного сырья и формовочных материалов - 11,1 млн тонн (-19,2%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 46,7 млн тонн (-6,2%).

Грузооборот с начала 2025 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 1 трлн 49,2 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,6% и составил 1 трлн 300,7 млрд т-км.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, среднесуточный план погрузки на май составлял 3 млн 130 тыс. тонн, что соответствует 97 млн тонн за месяц, среднесуточный план погрузки на июнь составляет 3 млн 67 тыс. тонн.