ВС РФ поддержал взыскание с экс-руководителей банка "Пушкино" 4,3 млрд рублей в пользу АСВ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 30 мая встал на сторону госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий подмосковного банка "Пушкино"), отказав в рассмотрении жалоб бывших руководителей банка на решение нижестоящих судов о взыскании с них 4,3 млрд рублей убытков.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, суды ранее взыскали убытки с бывших зампредправления банка Алексея Ращупкина в размере 2,3 млрд рублей, солидарно с Ращупкина и зампредправления Павла Чернявского 90 млн рублей, с зампредправления Максима Красникова 845 млн рублей, с Чернявского - 161 млн рублей, солидарно с Чернявского и экс-председателя совета директоров Алексея Коробицына 450 млн рублей, а с экс-председателя правления банка "АБ финанс" (Москва, реорганизован путем присоединения к банку "Пушкино") Ильи Морозовского - 482 млн рублей.

Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены акционеры банка "Пушкино" Алексей Алякин и Кирилл Никулин. Потенциальный размер ответственности превышает 22 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.

Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.

11 февраля 2020 года Арбитражный суд Московского округа арестовал имущество 10 бывших руководителей банка "Пушкино" на сумму, не превышающую 14,8 млрд рублей.

Кассационный суд тогда отменил постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2019 года в части "отказа в наложении ареста на иное, чем транспортные средства, движимое имущество, денежные средства и ценные бумаги, размещенные на счетах". Апелляционный суд тогда принял частичные меры обеспечения по иску.

До этого Арбитражный суд Московской области вообще отказал АСВ в принятии мер.

Решение о привлечении к субсидиарной ответственности принято в рамках дела о банкротстве банка "Пушкино".

Алякин владел 19,36%-м пакетом голосующих акций банка "Пушкино" с лета 2010 года до весны 2013 года. Затем банк перешел под контроль адвоката Александра Добровинского.

Кроме Алякина к субсидиарной ответственности в рамках банкротства банка "Пушкино" АСВ хотело привлечь его партнера по банковскому бизнесу Алексея Ращупкина (доля - 13,92% акций кредитной организации), бывших совладельцев банка Илью Морозовского, Эдуарда Пичугина и Олега Голикова, экс-председателя совета директоров Алексея Коробицина, бывших членов совета директоров Максима Красникова и Александра Кабанова, акционера Кирилла Никулина (2,96% акций), бывших членов правления Павла Чернявского и Максима Матюшенко, а также Вадима Нарчиса.

Алякин, кроме "Пушкино", владел долями и в других кредитных организациях - "Кедре", Интеркапитал-банке, банке "АБ финанс" и Маст-банке. В России он признан банкротом, заочно арестован в рамках дела о мошенничестве, объявлен в международный розыск.

Банк России отозвал у банка "Пушкино" лицензию на осуществление банковских операций 30 сентября 2013 года. 26 ноября того же года эта кредитная организация была признана банкротом. При этом АСВ выявило признаки преднамеренного банкротства банка.