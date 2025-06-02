Продажи Tesla во Франции в мае упали в три раза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Во Франции в мае был зарегистрирован 721 новый электромобиль производства Tesla, что втрое ниже показателя за тот же месяц прошлого года (почти 2,2 тыс. машин), сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

Это минимальный объем с июля 2022 года.

За пять месяцев текущего года в стране было продано 8,28 тыс. машин этого американского производителя, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом продажи автомобилей со всеми типами двигателей во Франции в прошлом месяце снизились на 12,3% и составили 123,92 тыс., в январе-мае - на 8,3%, до 672,7 тыс.

В том числе реализация электромобилей за пять месяцев уменьшилась на 7,4% - до 119,48 тыс.



