Поиск

Продажи Tesla во Франции в мае упали в три раза

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Во Франции в мае был зарегистрирован 721 новый электромобиль производства Tesla, что втрое ниже показателя за тот же месяц прошлого года (почти 2,2 тыс. машин), сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

Это минимальный объем с июля 2022 года.

За пять месяцев текущего года в стране было продано 8,28 тыс. машин этого американского производителя, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом продажи автомобилей со всеми типами двигателей во Франции в прошлом месяце снизились на 12,3% и составили 123,92 тыс., в январе-мае - на 8,3%, до 672,7 тыс.

В том числе реализация электромобилей за пять месяцев уменьшилась на 7,4% - до 119,48 тыс.


Франция Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6478 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });