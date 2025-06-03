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ВТБ пробил кворум по рублификации бондов СУБ-Т1-2 на 190 млн евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВТБ получил более 75% голосов держателей выпуска бессрочных субординированных облигаций СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, собрав необходимый кворум для конвертации номинала этого выпуска в рубли, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого с 21 по 30 мая ВТБ проводил голосование среди владельцев своих валютных субордов. Для принятия решения по каждому выпуску было необходимо не менее 75% от числа голосов держателей выпуска (голосование осуществлялось по принципу "одна облигация - один голос").

"ВТБ стал первопроходцем в процессе перевода номинала валютных субординированных облигаций в рублевый эквивалент. Нас ждал сюрприз: вопреки ожиданиям и внешней конъюнктуре - пикированию курса доллара - держатели оказались активными. Совокупно процент проголосовавших "за" - около половины. По одному из выпусков, СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, пробит уровень кворума - свыше 75% голосов держателей. По итогам голосования в эмиссионную документацию этого выпуска будут внесены изменения, предусматривающие замену валюты номинала облигаций с евро на российский рубль и переход на плавающую ставку купона - КС+5% годовых", - сказал Пьянов, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

"Что касается остальных выпусков, где процент одобривших рублификацию достигает 63%, то нужно понимать: мы в процессе рублификации первые, готового масштабируемого решения не существует", - отметил первый зампред ВТБ.

По его словам, ВТБ совместно с Банком России проработает варианты, обеспечивающие возможность конвертации номинала в рубли для заинтересованных инвесторов.

Как пояснял ранее ВТБ, предложение конвертировать номинал валютных облигаций в рубли связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, предусматривающее существенное лимитирование волатильности базового капитала путём включения в расчёт бессрочных субординированных инструментов.

Всего у ВТБ в обращении находится восемь выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро. Крупнейший валютный суборд ВТБ - это выпуск бессрочных замещающих облигаций на $1,7 млрд, размещенных банком в июне 2024 года в рамках замещения выпуска "вечных" долларовых евробондов.

В течение прошлого года ВТБ неоднократно сообщал, что хотел бы конвертировать номинал находящихся в обращении субординированных выпусков, в первую очередь, выпуска замещающих облигаций, в рубли. Однако позже выяснилось, что этой процедуре препятствует действующее регулирование ЦБ, запрещающее регистрацию и выпуск субординированных инструментов в рублях по ставке выше 15%. При текущей ключевой ставке такое ограничение не позволяло предложить держателям облигаций привлекательную доходность при переходе в рубли.

В конце прошлого года ЦБ предоставил банкам возможность временно размещать субординированные инструменты с плавающей ставкой, предельное значение которой составляет КС плюс 5 процентных пунктов. Мера действует с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года включительно. Это решение регулятора, в том числе, позволило вернуться к обсуждению возможности рублификации валютных субординированных выпусков.

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