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МТС-банк разместил ЦФА на 5 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МТС-банк разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом в 5 млрд рублей на платформе ЦФА-хаб, говорится в сообщении кредитной организации.

Инвестором выступило ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", одна из ведущих российских компаний по страхованию жизни. Для банка это первая крупная сделка в формате ЦФА.

Срок обращения цифровых активов составляет 182 дня с фиксированной доходностью. Выпуск представлен в виде денежного требования к эмитенту и является непубличным.

"Мы видим широкие перспективы применения ЦФА в России и активно внедряем их в свой бизнес, в том числе для диверсификации источников собственного фондирования. Ставки по нашим продуктам выше текущей доходности на рынке депозитов, что делает ЦФА привлекательным для крупных институциональных инвесторов", - сказал председатель правления МТС-Банка Эдуард Иссопов.

Ставка, по которой были привлечены средства в рамках выпуска ЦФА, в сообщении банка не указана.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Под брендом "ЦФА хаб" работает дочерняя компания "МТС" - "Блокчейн хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

МТС-банк ЦФА ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"
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