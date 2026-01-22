Поиск

МТС банк приобрел 99,9% акций ЭКСИ банка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - МТС банк закрыл сделку по приобретению 99,9% акций ЭКСИ банка, сообщил МТС банк и назвал эту интеграцию еще одним шагом в рамках реализации своей стратегии по развитию бизнеса daily banking.

"Дальнейшее объединение двух банков станет следующим шагом в реализации стратегии развития бизнеса daily banking и расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях "МТС". Более тесное взаимодействие позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой IТ-инфраструктуре. Это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на одного пользователя", - говорится в пресс-релизе.

Приобретение ЭКСИ банка является практически нейтральным по влиянию на норматив достаточности капитала Н1.0 МТС-банка и оценивается на уровне не более -0,1 п.п. на горизонте 2026 года.

ЭКСИ банк является стратегическим технологическим партнером МТС банка, в 2024 году он был выбран для запуска флагманской дебетовой карты экосистемы "МТС Деньги". Карта "МТС Деньги" является ключевым продуктом в рамках развития экосистемных финансовых решений МТС: около 75% пользователей - абоненты МТС. С момента запуска проекта в июле 2024 года выпущено более 4,5 млн карт "МТС Деньги".

"Завершение сделки позволит МТС банку установить полный контроль над бизнесом daily banking и повысить эффективность кросс-продаж наиболее рентабельных кредитных продуктов. В перспективе это обеспечит рост финансовых показателей банка и достижение целевых ориентиров стратегии до 2027 года. Сделка является еще одним шагом по развитию бесшовной интеграции финтех-продуктов и сервисов МТС банка в клиентские сценарии абонентов "МТС", численность которых превышает 80 млн. Это одна из ключевых целей, озвученных инвесторам в рамках IPO МТС банка в 2024 году", - заявил председатель правления МТС банка Эдуард Иссопов.

Это не вторая сделка M&A, которую МТС банк провел за последний месяц: помимо ЭКСИ банка он приобрел страховую компанию "РНКБ Страхование", ранее входившую в контур группы ВТБ.

МТС банк по итогам третьего квартала 2025 года занимал 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек 11,5 млрд рублей. Размещение состояло исключительно из акций допэмиссии (cash-in). Группа МТС не продавала принадлежащие ей акции, сохранив контролирующую долю по итогам IPO.

Летом 2025 года МТС банк провел SPO, увеличив уставный капитал на 8,4% - до 37,5 млрд рублей. В рамках вторичного размещения акций кредитная организация привлекла около 4 млрд рублей. Банк сообщал, что допэмиссия позволит ему увеличить кредитный портфель с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, а также рассмотреть потенциальные сделки M&A с привлекательной синергией. Free float банка по итогам SPO составил 12%.

