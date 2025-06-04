ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сняла ограничение на размер активов банка Wells Fargo, говорится в сообщении регулятора.

Ограничение в $1,95 трлн было установлено семь лет назад из-за скандала вокруг фиктивных счетов, вследствие которого четвертый по размеру активов банк США был вынужден выплатить более $5 млрд в виде штрафов.

Было выявлено, что Wells Fargo завышал показатели, заставляя сотрудников подделывать подписи, открывать счета без ведома клиентов и переводить на них деньги. Таких счетов насчитывалось миллионы, пишет Financial Times.

Теперь ФРС убедилась, что Wells Fargo "выполнил все условия", необходимые для снятия ограничения. Решение о его отмене "отражает существенный прогресс банка в устранении изъянов", отметил ЦБ.

Это было самое значительное ограничение в отношении Wells Fargo. Оставшиеся продолжат действовать, пока банк не выполнит требования для их отмены, заявил Федрезерв.

Глава Wells Fargo Чарли Шарф назвал снятие ограничения на размер активов "огромным достижением для 215 тыс. сотрудников Wells Fargo, все из которых внесли вклад в эту веху". По его словам, каждый сотрудник получит $2 тыс. в качестве вознаграждения.

Акции Wells Fargo подорожали на 3% по итогам дополнительных торгов во вторник.