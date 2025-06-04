Акционеры Warner Bros. проголосовали против выплаты главе компании $52 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большинство акционеров Warner Bros. Discovery (WBD) не поддержали выплату вознаграждения главному исполнительному директору компании Дэвиду Заславу в размере $52 млн за прошлый год.

Как говорится в документах компании, опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), против проголосовали держатели 1,06 млрд акций WBD, за - 724 млн.

Financial Times отмечает, что результаты голосования не являются обязательными для исполнения.

Совет директоров WBD заявил, что компания "серьезно относится к результатам ежегодного консультативного голосования по вопросу вознаграждения руководства".

Заслав является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в отрасли. Для сравнения: глава Disney Боб Айгер заработал за прошлый год $41 млн, руководитель Comcast Брайан Робертс - $34 млн.

WBD была образована в 2021 году в результате слияния WarnerMedia с Discovery Inc., которую возглавлял Заслав. С тех пор цена акций компании упала почти на 60%.

В декабре медиакомпания анонсировала реорганизацию бизнеса, создав два подразделения: одно занимается линейным телевещанием, а другое объединяет активы в сфере стриминга и кинопроизводства.

Аналитики отмечают, что WBD стоит задуматься о разделении бизнеса, поскольку рыночная стоимость стриминговых и студийных активов может существенно превысить капитализацию всей компании. Телевизионный сегмент продолжает терять клиентов и нести убытки, тогда как кассовые сборы таких фильмов как "Майнкрафт в кино" и "Грешники" опережают прогнозы рынка.