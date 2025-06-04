"Газпром" отметил, что ситуация с закачкой газа в ПХГ Европы становится все более напряженной

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) идет медленнее обычного, ситуация с заполнением ПХГ становится все более напряженной, отмечают в "Газпроме".

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 годов). "Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа. То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - подсчитали в концерне.

"Таким образом, ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", - предупредил "Газпром".