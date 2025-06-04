Поиск

"Газпром" отметил, что ситуация с закачкой газа в ПХГ Европы становится все более напряженной

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) идет медленнее обычного, ситуация с заполнением ПХГ становится все более напряженной, отмечают в "Газпроме".

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 годов). "Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа. То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - подсчитали в концерне.

"Таким образом, ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", - предупредил "Газпром".

Газпром Gas Infrastructure Europe Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в России новых автомобилей

Объем ФНБ в мае сократился на 95,43 млрд рублей до 11,696 трлн рублей

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $65,72 за баррель

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });