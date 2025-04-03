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Холода затягивают отбор газа из европейских ПХГ, впереди напряженная закачка

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам 1 апреля сократились до 33,6%. Это на 11,6 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет (45,19%).

Минувшая зима (2024-2025 годов) в Европе была самой холодной за последние четыре отопительных сезона. А если не принимать во внимание профицитный сезон зимы 2022-2021 годов (тогда потребление было понижено из-за ограничительных мер против пандемии), то она оказывается самой напряженной за последние шесть периодов.

Как отмечает в своем комментарии "Газпром", запасы газа в европейских ПХГ на конец марта - 34,3 млрд куб. м, это на 25,3 млрд куб. м меньше, чем год назад. Таким образом, к концу первого квартала отобрано уже 62,9 млрд куб. м газа - это на 25,2 млрд куб. м больше закачанного предыдущим летом объема - максимальное превышение за историю наблюдений.

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"Среднесуточный темп отбора газа в текущем сезоне (390,3 млн куб. м по состоянию на 31 марта) стал вторым максимальным за историю наблюдений. Он уступает только показателю сезона 2017/2018 года, когда в Европу пришли аномальные морозы. Однако в этот раз европейские страны с климатическими вызовами не сталкивались. Отметим, что нетто-отбор газа в марте 2025 года на 40,9% превысил показатель марта прошлого года", - отмечает компания.

Сильнее других к концу первого квартала растратили запасы Германия, Нидерланды и Франция. Они входят в пятерку стран с наибольшим объемом хранилищ газа в Европе. Если на начало сезона заполненность их ПХГ уверенно превышала 90%, то на 31 марта она упала до 28,7%, 21,1% и 25% соответственно. "Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно", - полагают в "Газпроме".

Концерн отмечает также, что в украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа). В целом в текущем сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м - это на треть больше, чем было закачано летом.

"Потребление газа в Турции ставит новые рекорды. Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в январе-марте потребление превысило 21 млрд куб. м - исторически максимальный показатель первого квартала для турецкого газового рынка", - говорится в комментарии.

В ближайшие дни Европа должна начинать сезон закачки, однако переменчивая весенняя погода заставляет продолжать отбор. Актуальный прогноз погоды обещает региону еще несколько волн прохлады в ближайшие недели.

В истории наблюдений GIE сезон нетто-отбора в Европе завершается в начале апреля - средний срок перехода от нетто-отбора к нетто-закачке приходится на 3 апреля. Крайние сроки интервала перехода от отбора к закачке - от 22 марта (в 2019 году) до 19 апреля (в 2021 году).

Регулирование ЕС требует к 1 ноября заполнять ПХГ до 90%, и в этом году достижение этой цели будет особенно сложным и дорогостоящим, ведь Украина остановила транзит газа "Газпрома" по своей территории.

Если бы закачка началась прямо сейчас, то потребовалось бы обеспечить средний темп пополнения запасов свыше 300 млн куб. м в сутки (это 2/3 всего импорта посредством СПГ в настоящее время при среднем за последние пять лет в 240 млн куб. м в сутки).

Европа в марте 2025 года получила с терминалов по приему СПГ 12,683 млрд кубометров газа (в сжиженном виде это 9,756 млн тонн), что является абсолютным рекордом за историю европейской газовой отрасли. Рост по отношению к показателю марта 2024 года составляет 19%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. В начале новой недели темпы регазификации в месячном разрезе соответствуют порядка на уровне 13 млрд кубометров (или 10 млн тонн).

Уровень использования регазификационных мощностей в марте 2025 достиг 54%. В марте в среднем Европа получала с СПГ-терминалов по 409 млн куб. м в сутки (максимум - 449 млн куб. м).

Интенсивная скупка СПГ Европой может сохраниться на все лето, так как подземные хранилища региона опустошены после чуть более холодной, чем обычно, зимы.

При этом в летний период помимо закачки газа перед отраслью стоит еще одна важная задача - профилактические ремонты на объектах добычи и транспорта с остановкой производственных мощностей. А это будет еще сильнее снижать наличие ресурсов газа для закачки.

Европа газ
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