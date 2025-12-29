Поиск

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Градация цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, поменяется в начале 2026 года.

Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Неквалифицированные инвесторы смогут свободно приобретать наиболее популярные ЦФА, выплаты по которым не зависят от любых переменных индикаторов, но при условии их высокого кредитного качества (в том числе и долговые активы), говорится в сообщении ЦБ.

Этой категории инвесторов также в пределах 600 тыс. рублей станут доступны ЦФА, доход по которым варьируется от динамики понятных показателей, таких как значение инфляции, ключевой ставки, цены драгоценного металла или акций. Эти инструменты тоже должны иметь высокий кредитный рейтинг, некоторые из них в том числе обязаны обладать защитой капитала, (предполагать возврат первоначальной суммы инвестиции).

ЦФА, имеющие повышенные риски, будут доступны для покупки только квалифицированными розничными инвесторами.

Юридические лица смогут приобретать цифровые права почти без ограничений. Исключением станут ЦФА с привязкой к ценным бумагам, которые предназначены только для "квалов", подчеркивает ЦБ.

Указание также меняет порядок расчета годового лимита: если в течение года цифровые права были погашены или владелец их продал, он вправе купить еще ЦФА на вырученную сумму.

Уровни рейтинга ЦФА или их эмитента будут установлены решением совета директоров Банка России.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Иностранные цифровые права могут обращаться в России с августа 2024 года, если по своему содержанию они аналогичны российским ЦФА.

