"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" и литовский оператор системы передачи газа Amber Grid заключили пятилетний договор о транзите российского природного газа через территорию Литвы в Калининградскую область, сообщает Amber Grid.

Новый договор, действующий до 31 декабря 2030 года, придет на смену старому, десятилетнему, действующему до 1 января 2026 года.

По условиям нового соглашения, цены на услуги определяются Государственным советом по регулированию энергетики Литвы, а допустимый уровень доходов литовской стороны на 2026 год составляет около 30 млн евро.

Председатель Госсовета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс ранее, ссылаясь на предварительные расчеты, называл меньшую сумму годовых доходов - около 29 млн евро.

Сейчас годовой доход Amber Grid от этого транзита по 10-летнему соглашению с "Газпромом" равен около 13 млн евро. Минэнерго страны заявляло, что Литва получает до 20 млн евро дохода ежегодно.

Ныне действующий договор содержит условие "транспортируй или плати" (ship-or-pay), согласно которому ежегодно транспортируется или оплачивается объем в 2,5 млрд кубометров газа.

Как отмечает Amber Grid, в период действия нового договора обеспечивается возможность использования мощностей в размере 10,5 млн кубометров в сутки (или в энергетических единицах - 111,3 ГВт.ч) в точке выхода в Калининградскую область. Коммерческая торговля газом по-прежнему будет невозможна в соответствии с требованиями закона.

В 2024 году объем транзита в Калининградскую область через Литву увеличился на 9% - до 26,1 ТВт.ч, или 2,5 млрд кубометров.

Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининградскую область, в апреле 2022 года.

