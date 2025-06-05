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Заказы промпредприятий Германии в апреле неожиданно выросли на 0,6%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали спад показателя на 1%, по данным Trading Economics.

В марте объем заказов увеличился на 3,4%.

Заказы на компьютерную технику, электронику и оптические изделия в апреле подскочили на 21,5%. В сегменте транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) заказы выросли на 7,1%, в сегменте металлических изделий - на 4,4%.

Заказы на электрооборудование упали на 9,2%, на фармацевтическую продукцию - на 14,1%.

Заказы на средства производства в апреле увеличились на 4,1%. Заказы на промежуточные товары снизились на 3,4%, на потребительские товары - на 5,9%.

Объем внутренних заказов повысился на 2,2%, зарубежных - сократился на 0,3%. Заказы из стран еврозоны выросли на 0,5%, из остальных стран - уменьшились на 0,9%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в апреле был на 4,8% выше показателя за тот же месяц 2024 года.

Destatis Германия
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