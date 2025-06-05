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"Новая перевозочная компания" меняет гендиректора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Валерий Шпаков покидает должность генерального директора АО "Новая перевозочная компания" (НПК), сообщает компания.

Шпаков работал в НПК с момента ее основания в 2003 года, возглавлял - с 2007 года.

Новым генеральным директором НПК назначен Кирилл Прокофьев, который также продолжит исполнять обязанности генерального директора ООО "Балттранссервис", сообщает НПК.

НПК - одно из крупнейших предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Компания занимается транспортировкой продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов в полувагонах. Общий парк компании включает около 47,7 тыс. единиц подвижного состава, из них полувагоны - около 43,5 тысяч единиц (на 31 декабря 2024 года). В 2024 году НПК перевезла 50,7 млн тонн грузов.

До середины весны 2025 года 100% акций НПК контролировала железнодорожная группа Globaltrans Investment PLC, которая в апреле передала все свои железнодорожные активы, в числе которых была НПК, управляющей компании ЗПИФа "Трансатлант".

Globaltrans НПК Валерий Шпаков Кирилл Прокофьев Новая перевозочная компания
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