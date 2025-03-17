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Китай обнародовал план действий для стимулирования потребления

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китай в воскресенье обнародовал план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста, сообщает агентство "Синьхуа".

План, подготовленный Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсовета КНР, направлен на стимулирование потребления, всестороннее расширение внутреннего спроса и повышение покупательной способности за счет увеличения доходов и снижения финансовой нагрузки.

Власти страны намерены улучшать потребительскую среду для повышения потребительской активности населения, целенаправленно устранять факторы, ограничивающие потребление.

План состоит из восьми основных разделов и предусматривает целостный подход, охватывая такие аспекты, как повышение доходов населения, улучшение качества потребления услуг, модернизация потребления товаров массового пользования и улучшение потребительской среды.

Правительство нацелено на то, чтобы способствовать разумному росту заработной платы посредством усиления поддержки занятости с учетом экономических условий и совершенствования механизмов корректировки минимального размера оплаты труда.

Кроме того, предполагается расширить каналы получения доходов от владения активами за счет серии мер по стабилизации фондового рынка и разработки новых облигационных продуктов, подходящих для индивидуальных инвесторов.

План уделяет внимание как традиционным секторам потребления, включая недвижимость и автотранспорт, так и нарождающимся сферам, таким как продукты на базе искусственного интеллекта.

Китай ускорит разработку и внедрение новых технологий и продуктов, включая автономное вождение, носимые интеллектуальные устройства, видео сверхвысокой четкости, нейрокомпьютерные интерфейсы, робототехнику и аддитивное производство (3D-печать), чтобы создать новые направления для быстрого роста потребления, говорится в документе.

Представленные в плане меры характеризуются географически дифференцированным подходом, что позволяет местным органам власти гибко подходить к их реализации в зависимости от конкретных региональных условий. Например, поддержка регионов с подходящими погодными условиями и ледово-снежными ресурсами будет направлена на их превращение во всемирно известные направления зимнего туризма.

Также планируется развитие въездного туризма и потребления путем последовательно расширения односторонних соглашений о безвизовом режиме и оптимизации региональной политики безвизового въезда.

Увязывая рост потребительских расходов с более широкими социальными целями, такими как улучшение ухода за престарелыми, поддержка ухода за детьми и обеспечение баланса между работой и личной жизнью, план интегрирует стимулирование потребления в более широкие цели развития Китая, подчеркивая, что потребление позиционируется не только как экономическая цель, но и как один из инструментов повышения качества жизни людей.

"Можно надеяться, что благодаря таким факторам, как эффект от инноваций и поддерживающие политические меры, потребительский рынок Китая в этом году будет устойчиво расти и открывать новые возможности. Это придаст мощный импульс высококачественному развитию китайской экономики", - заявила исследователь из Государственного информационного центра КНР Цзоу Юньхань.

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