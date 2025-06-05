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Международные резервы России с 23 по 30 мая увеличились на $0,2 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 мая составили $678,7 млрд, сообщил Банк России.

На 23 мая международные резервы равнялись $678,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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