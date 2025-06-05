Американский оборонный стартап Anduril привлек $2,5 млрд и оценен в $30,5 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская компания Anduril Industries, разрабатывающая военные технологии, получила $2,5 млрд в ходе очередного раунда привлечения финансирования. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Трей Стивенс в интервью Bloomberg TV.

Главными инвесторами выступил фонд Питера Тиля Founders Fund, предоставивший финансирование в размере $1 млрд. По словам Стивенса, это крупнейшая разовая инвестиция в истории Founders Fund.

Стоимость Anduril, специализирующейся на автономных комплексах вооружения, была оценена в $30,5 млрд. Это вдвое выше, чем в ходе последнего инвестраунда, состоявшегося в августе прошлого года.

Привлеченные средства компания намерена инвестировать в расширение производственных мощностей, включая строительство завода по выпуску дронов в штате Огайо.



