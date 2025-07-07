В Великобритании в июне рост цен на жилье был минимальным за 11 месяцев

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Это минимальные темпы подъема за одиннадцать месяцев. По уточненным данным, в мае жилье подорожало на 2,6%, а не 2,5%, как было объявлено ранее.

Цены в июне относительно предыдущего месяца не изменились, что совпало со средним прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. В мае они снизились на 0,3%, тогда как прежде сообщилось о сокращении на 0,4%.

Средняя стоимость объекта недвижимости в Великобритании в прошлом месяце практически не изменилась и составила 296 665 фунтов стерлингов ($403,5 тысяч) по сравнению с 296 782 фунтами в мае.

"С учетом того, что рынки ожидают еще двух снижений процентных ставок Банком Англии до конца года, а средняя ставка по новым ипотечным кредитам сейчас находится на самом низком уровне с 2023 года, мы по-прежнему ожидаем сдержанного роста цен на жилье во втором полугодии", - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Аманда Брайден.