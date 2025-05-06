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Продажи чипов в мире в I квартале выросли на 18,8% г/г

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 18,8% относительно того же периода прошлого года и составили $167,7 млрд. Таковы данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA - Semiconductor Industry Association).

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2024 года они снизились на 2,8%, сообщается в пресс-релизе.

"Глобальный спрос на полупроводники остается высоким", в том числе благодаря США, отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи чипов в марте составили $55,9 млрд, что является лучшим объемом для данного месяца за время ведения расчетов. Относительно марта прошлого года они увеличились почти на 19%, по сравнению с февралем текущего года - на 2%.

Продажи в Северной и Южной Америке в марте взлетели почти в полтора раза (на 45,3%) в годовом выражении. Рост в Китае составил 7,6%, в Японии - 5,8%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - 15,4%. Между тем в Европе они снизились на 2%.

Реализация чипов относительно февраля уменьшилась в Северной и Южной Америке на 0,4%, в Японии - на 0,4%. При этом в Европе был зафиксирован подъем на 5,7%, в КНР - на 2,4%, в АТР - на 3,6%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Semiconductor Industry Association США
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