ЦБ отметил небольшое уменьшение проинфляционных рисков

Однако они все еще преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски в российской экономике немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, считает Банк России. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ по решению снизить ключевую ставку с 21% до 20%.

Основные проинфляционные риски ЦБ связывает с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли.

"Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля", - предупреждает регулятор.

Дезинфляционные риски ЦБ связывает с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жесткой ДКП. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности, не исключает регулятор. Также дезинфляционный эффект будет иметь нормализация бюджетной политики в 2025 году.