"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%, газа - на 11,4%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году добыло 53,7 млн тонн нефти и 6,2 млрд кубометров газа, сказано в годовом отчете компании.

В 2023 году "Сургутнефтегаз" добыл 56,4 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа. Таким образом, в 2024 году добыча просела на 4,8% и 11,4% соответственно.

"Объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор увеличился на 6,8% и достиг 342,6 млрд рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что объем эксплуатационного бурения сохранился на уровне предыдущего года и составил 4,4 млн метров, что составляет 14,7% от общего объема эксплуатационного бурения в стране. Объем выполненного поисково-разведочного бурения - 228 тысяч м.

Нефтеперерабатывающий завод компании в Киришах в минувшем году переработал 17,5 млн т сырья, что на 1,1% меньше показателя 2023 года (17,7 млн т).

На газоперерабатывающем заводе переработано 2,9 млрд кубометров газа, произведено 400 тыс. т жидких углеводородов. Уровень утилизации попутного нефтяного газа в 2024 году составил 99,16%.

На конец 2024 года сбытовая сеть компании насчитывала 272 АЗС, объем розничной реализации сети - 781 тысячу т нефтепродуктов.

"Сургутнефтегаз" входит в число крупнейших нефтедобывающих компаний России. Долгие годы "Сургутнефтегаз" поддерживал планку добычи в 60 млн тонн нефти, но в рамках сделки ОПЕК+ все российские компании вынуждены корректировать добычу, в результате "Сургутнефтегаз" тоже снизил производство нефти.