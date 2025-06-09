Акционеры "Северстали" утвердили отказ от выплаты финальных дивидендов за 2024 год

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" на годовом собрании, которое состоялось 6 июня, одобрили рекомендацию не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года.

Свободный денежный поток "Северстали" в IV квартале 2024 года составил отрицательные 2,2 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA на конец года находилось на отметке минус 0,08х. По итогам третьего квартала компания выплатила 49,06 рубля на акцию, за I и II кварталы 2024 года дивиденды составляли 38,3 рубля/акция и 31,6 рубля/акция соответственно.

На годовом собрании также обсуждался состав совета директоров. Согласно документам к собранию, в него были выдвинуты основной акционер Алексей Мордашов, гендиректор компании Александр Шевелев, CFO Алексей Куличенко, директор по персоналу "Северстали" Анна Львова, директор по правовым вопросам Дмитрий Федотов, бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также профессор РЭШ Олег Шибанов, директор Института общественных стратегий "Сколково" Андрей Волков, член правления "СИБУРа" Александр Петров, бывшая вице-президент по персоналу Evraz Наталья Ионова, управляющий директор Alvarez&Marsal Леонид Афендиков.