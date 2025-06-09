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ЦБ РФ отметил снижение доходности биткойна в мае на 4,2 п.п. - до 7%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доходность биткойна в мае составила 7%, что на 4,2 процентного пункта ниже показателя апреля (11,2%), следует из обзора рисков финансовых рисков ЦБ.

Среди инструментов российского финансового рынка наибольшую доходность в мае показали акции строительной отрасли - 4,3%, ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом "АА" - по 2,7%.

Доходность биткойна с начала года по-прежнему отрицательная и составляет минус 12,8%. Наибольшую доходность в 2025 году показали корпоративные облигации классов "А" (15%) и "АА" (13,5%), а также рублевые БПИФ (9%).

Биткойн за последние 12 месяцев показал доходность на уровне 35,6%, а с 2022 года - 136,9%.

Среди российских инструментов наибольшая доходность, несмотря на снижение в мае, у золота: его цена в рублевом эквиваленте за последние 12 месяцев выросла на 24,2%. С начала 2022 года по май 2025 года его стоимость увеличилась на 90,2%.

Банк России в конце мая сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

После заявления ЦБ биржи и крупные банки сообщили о запуске или о планах запуска инструментов, привязанных к стоимости криптовалют, в том числе биткойна.

Мосбиржа в понедельник заявила о планах с 10 июня начать расчет и публикацию индекса биткойна. Для расчета будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

биткойн ЦБ РФ Банк России
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