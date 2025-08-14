Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна на торгах в четверг обновил исторический максимум.

Стоимость этой криптовалюты в ходе сессии поднималась до рекордных $124 496, однако к 15:29 по московскому времени четверга снизилась на 1,5% и составила $121 011.

Поддержку биткойну оказывают активные закупки со стороны компаний и указ президента США Дональда Трампа, разрешающий инвестировать пенсионные накопления в криптовалюты, пишет Financial Times.

По данным Coinkite, биткойны держат 165 мировых публичных компаний.

При этом все больше компаний формируют запасы данной криптовалюты, прибегая к этому, в том числе для поддержки котировок акций, отмечает FT.

С начала года курс биткойна повысился на 29,2%, за последние 12 месяцев - более чем вдвое.

Другая популярная криптовалюта - эфир - в четверг также обновила рекорд. В ходе сессии ее курс превысил $4,79 тыс.