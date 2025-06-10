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ВТБ во второй половине июня снизит ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2 п.п

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5-2 процентных пункта, новые условия вступят в силу во второй половине июня, говорится в сообщении банка.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку стало позитивным сигналом для рынка кредитования физлиц – он начинает постепенное восстановление. Мы намерены снизить ставки по ипотеке во второй половине месяца. Понимая, что они остаются достаточно высокими для заемщиков, фокусируемся прежде всего на работе по программам господдержки, которые остаются драйвером рынка", - отметил зампред правления ВТБ Александр Пахомов, чьи слова приводятся в релизе.

По его словам, ВТБ взаимодействует с ЦБ РФ и правительством, чтобы сохранить доступность льготной ипотеки для заемщиков и эффективность для всех участников рынка. Банк продолжает активно работать по госпрограммам с учетом их социальной значимости для миллионов россиян. С начала этого года ВТБ уже выдал более 24,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму около 137 млрд рублей. Большинство сделок проходит по госпрограммам.

ВТБ ЦБ РФ
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