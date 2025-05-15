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Доля поставок нефти в Индию из РФ в феврале сократилась с 37% до 31%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Индия в феврале 2025 года импортировала 15,5 млн тонн нефти – на 30,9% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом сообщается в статистических материалах министерства торговли.

В денежном выражении поставки составили $8,9 млрд (-32,8% г/г).

Существенный вклад в снижение внесли корректировки закупок у бессменного с июня 2022 года лидера - РФ: в феврале поставлено 4,87 млн тонн нефти, что на 23% ниже показателя февраля прошлого года и на 28% уступает показателю января текущего года. Таким образом, на российскую нефть пришлось около 31% импорта республики (ранее доля составляла 37%). Объем поставок в денежном выражении - $2,74 млрд.

Из Ирака в феврале было поставлено 3,11 млн тонн (-21%), из Саудовской Аравии - 2,52 млн тонн (-39%). Объемы сделок в денежном выражении - $1,74 млрд и $1,51 млрд соответственно.

В целом за два месяца Индия импортировала 34,07 млн тонн нефти (в денежном выражении - $18,97 млрд), что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в январе США ввели масштабные санкции против нефтяной отрасли России с периодом сворачивания операций по доставке уже отгруженной нефти из РФ до 27 февраля. Эксперты допускали, что новые ограничения могут лишить РФ статуса крупнейшего поставщика нефти в Индию.

В 2024 году Индия импортировала 240,543 млн тонн нефти - на 2,3% больше, чем в 2023 году. На нефть из РФ пришлось 87,5 млн тонн (+6,9%), или 36,4% импорта республики. Поставки из Ирака - 50,1 млн тонн (+2,6%), из Саудовской Аравии - 30,96 млн тонн (-12,3%).

Индия РФ
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