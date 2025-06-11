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ВТБ подключился к пилоту сервиса "Волна" для оплаты покупок с помощью Bluetooth

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ВТБ тестирует прием оплат через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием нового инструмента "Волна" для бесконтактных покупок iOS и Android-устройствами с помощью Bluetooth, говорится в сообщении банка.

Сейчас идет пилотный проект технологии в Москве, Московской области и Казани. В рамках проекта в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth.

"После завершения пилота платежный инструмент "Волна" дополнит существующую в банке линейку продуктов для приема платежей. Клиенты из сфер торговли и услуг смогут предложить покупателям удобный сервис бесконтактной оплаты и повысить скорость проведения операций. В пилоте только в этом году примут участие около 100 торговы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​х точек в Москве, Московской области и Казани, что позволит нам качественно протестировать новое решение и перейти к его масштабированию", - сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой приводит пресс-служба.

Терминалы с поддержкой нового решения уже установлены в пилотном режиме на нескольких АЗС в Казани и Подмосковье.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир" и СБП) продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна" в октябре 2024 года. Среди преимуществ технологии на базе Bluetooth - возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.

ВТБ НСПК СБП
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