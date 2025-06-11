ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов OBI, сообщила ФАС.

Речь идет о приобретении долей в ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр".

Компания-покупатель, ООО "Гермес", была учреждена в конце марта 2025 года. Руководителем и единственным владельцем юрлица выступает Владимир Захватошин, говорится в данных ЕГРЮЛ.

С конца апреля "Гермес" владеет по 24,99% в указанных юрлицах. Остальная доля в юрлицах принадлежит АО "Аллонж", которое СМИ связывают со структурами ХК "Синдика".

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, чт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌о сеть OBI могут выкупить структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Германская OBI GmbH работала в России с 2003 года, она специализируется на продажах DIY-товаров. В марте 2022 года компания закрыла российские магазины и остановила операции в России, а позднее вышла из российского бизнеса. С этого времени основные российские юрлица OBI (ООО "Оби ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками - Казань") несколько раз меняли собственников.

Сеть OBI остается одним из крупнейших DIY-ритейлеров на российском рынке, управляя 26 магазинами. Компания, по подсчетам Infoline, занимает 8-е место среди профильных сетей. В 2024 году выручка компании составила 24,6 млрд рублей, прибавив 4,2%.