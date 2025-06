Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Японская компания Nintendo отчиталась о рекордном спросе на новую игровую консоль Switch 2, поступившую в продажу 5 июня.

За первые четыре дня было продано более 3,5 млн приставок. Это лучший старт продаж в истории компании - для сравнения, при запуске оригинальной Switch в 2017 году за первый месяц было реализовано 2,7 млн консолей.

По прогнозам Nintendo, продажи Switch 2 в текущем финансовом году, который завершится в марте ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌2026 года, составят около 15 млн единиц. Аналитики считают, что этот показатель может быть превышен, если компания сможет оперативно нарастить производственные мощности.

За время существования оригинальной консоли Switch (с 2017 года) было продано 152 млн устройств. Популярность приставки во многом обеспечили такие игры, как The Legend of Zelda и Animal Crossing: New Horizons.