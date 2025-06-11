Поиск

Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня

Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Японская компания Nintendo отчиталась о рекордном спросе на новую игровую консоль Switch 2, поступившую в продажу 5 июня.

За первые четыре дня было продано более 3,5 млн приставок. Это лучший старт продаж в истории компании - для сравнения, при запуске оригинальной Switch в 2017 году за первый месяц было реализовано 2,7 млн консолей.

По прогнозам Nintendo, продажи Switch 2 в текущем финансовом году, который завершится в марте ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌2026 года, составят около 15 млн единиц. Аналитики считают, что этот показатель может быть превышен, если компания сможет оперативно нарастить производственные мощности.

За время существования оригинальной консоли Switch (с 2017 года) было продано 152 млн устройств. Популярность приставки во многом обеспечили такие игры, как The Legend of Zelda и Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Фондовые индексы США завершили торги ростом

Фондовые индексы США завершили торги ростом

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });