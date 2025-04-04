Nintendo отложила начало предзаказов на приставку Switch 2 в США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Японская Nintendo Co. откладывает запуск предзаказов на покупку новой игровой консоли Switch 2 в США на неопределенный срок.

Ранее планировалось, что они начнутся 9 апреля, сообщает издание Barron's.

Отсрочка необходима для того, "чтобы оценить потенциальное влияние импортных пошлин и меняющихся рыночных условий", говорится в заявлении компании. При этом в нем отмечается, что дата начала продаж приставок остается неизменной - 5 июня.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая розничная цена консоли на американском рынке будет составлять $499,99.

Nintendo производит свои консоли в Азии.