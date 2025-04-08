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Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аналитическая компания DFC Intelligence ухудшила прогноз продаж игровых приставок Switch 2 производства японской Nintendo Co. на текущий год до 15 млн с 17 млн из-за неопределенности, связанной с вводимыми администрацией Дональда Трампа импортными пошлинами.

Если сбудется даже ухудшенный прогноз, консоль все равно станет самой быстро продаваемой приставкой в истории, отмечает Bloomberg.

Nintendo представила новейшую приставку на прошлой неделе и запланировала старт продаж на 5 июня. Она получила ЖК-дисплей диагональю 7,9 дюйма с поддержкой качества Full HD, улучшенные процессоры и повышенную емкость памяти. Рекомендуемая розничная стоимость консоли на американском рынке составит $499,99.

Тем временем компания приостановила прием заказов из США после того, как Трамп анонсировал введение 46%-ной пошлины на товары из Вьетнама. Именно в этой стране производится большинство консолей Switch. Nintendo перенесла производство во Вьетнам из Китая на фоне торговой войны США с КНР, которую Трамп спровоцировал в свой первый президентский срок.

Nintendo Switch 2 США Вьетнам
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