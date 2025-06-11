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Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Золото обошло евро, став вторым по популярности активом в международных резервах мировых Центробанков в 2024 году, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Доля золота в резервах ЦБ достигла 20% в связи с наращиванием ими закупок драгметалла, а также повышением его цены, отмечают в ЕЦБ. Доля евро составила 16%, доллара США - 46%.

"Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами, - говорится в докладе. - В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что двое выше среднегодового показателя закупок за предыдущее десятилетие".

Золотые резервы мировых ЦБ в п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рошлом году достигли 36 тыс. тонн, приблизившись к рекордному уровню в 38 тыс. тонн, зафиксированному в 1965 году, отмечают в ЕЦБ.

Доля евро в валютных резервах мировых Центробанков в 2024 году не изменилась, составив около 20%, в то время как доля доллара США уменьшилась на 2 процентных пункта (п.п.) до 57,8%.

В докладе ЕЦБ отмечается рост популярности евро как валюты выпуска облигаций и привлечения кредитов. Доля евро в международном долговом финансировании в прошлом году увеличилась на 3 п.п. до 25%.

При этом роль европейской валюты в международных платежах и торговле осталась стабильной, отмечают в ЕЦБ.

ЕЦБ золото
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