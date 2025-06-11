В Минэнерго сообщили, что план оздоровления "РусГидро" уже частично реализуется

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Финоздоровление ПАО "РусГидро" уже "частично" началось, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"В стадии частичной реализации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится решение задачи финансового оздоровления компании.

Грабчак напомнил про решение о компенсации "РусГидро" убытков через плату за мощность (соответствующий вопрос рассматривался на заседании правкомиссии 4 июня, сообщала ранее газета "Коммерсантъ").

Кроме того, отвечая на вопрос о передаче сетей "РусГидро" на Дальнем Востоке "Россетям" , он отметил, что "это один из элементов разгрузки "РусГидро" . "Он (вопрос - ИФ) в проработке, должны компании договориться", - сказал он, пояснив, что сейчас проводится аудит этих активов.

Как сообщал "Интерфаксу" в мае глава "РусГидро" Виктор Хмарин, компания просила правительство о программе финансового оздоровления, на тот момент у нее не было данных, что она разработана. "Мы просим о такой программе, но пока у меня нет данных о подписанной или даже разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению "РусГидро" , - говорил Хмарин.

Ранее также сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 г.

Пока акционерам на годовом собрании 30 июня предлагается рассмотреть два варианта относительно дивидендов: их отсутствие или выплата 0,0756 руб. на акцию. Как говорилось в пояснениях к материалам, на момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформулированы, поэтому предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства РФ.

Аналогичная ситуация сложилась и на прошлом годовом собрании акционеров "РусГидро" . Тогда были предложены варианты отсутствия дивидендов или выплаты 0,0779 руб. на акцию. Решение так и не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - РФ в лице Росимущества.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро" , включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.