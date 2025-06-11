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Принят закон о лишении НРД доходов от депозитарных услуг по активам ФНБ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 914321-8, который, в частности, освобождает Минфин от уплаты комиссий за депозитарные услуги по ценным бумагам, приобретенным за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Экономия на платежах Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу "Московская биржа") составит 1,39 млрд рублей в 2025-2027 годах.

"При управлении финансовыми активами, в которые размещены средства Фонда национального благосостояния, центральный депозитарий оказывает услуги Министерству финансов на безвозмездной основе", - следует из поправки, которая вносится в Бюджетный кодекс.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас депозитарное обслуживание по ценным бумагам ФНБ платное и осуществляется через схему, при которой Минфин взаимодействует с "ВЭБ.РФ", а тот в свою очередь с НРД.

"На 1 января 2025 года портфель ценных бумаг ФНБ достиг 2,1 трлн рублей и до конца 2027 года прогнозируется его увеличение еще на 0,36 трлн рублей. Тариф за оказание депозитарных услуг установлен для Минфина на уровне 0,02% годовых от объема портфеля, сумма соответствующей комиссии за 2024 год составила 335,54 млн рублей, а за 2025 год прогнозируется в сумме 462,40 млн рублей", - указывается‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ в документе.

В финансово экономическом обосновании говорится, что в случае перехода к оказанию НРД депозитарных услуг Минфину на безвозмездной основе возможный бюджетный эффект за 2025-2027 годы оценивается в 1,39 млрд рублей, экономия средств федерального бюджета на оплату депозитарных услуг составит не менее 430 млн рублей ежегодно

"Учитывая, что вложения средств ФНБ в ценные бумаги, в отношении которых оказываются депозитарные услуги, осуществлены на длительные, до 25-27 лет, сроки, положительный бюджетный эффект сохранится на весьма продолжительный период - до 2050-х годов", - считают авторы законопроекта.

Согласно отчету НРД за 2024 год, общие комиссионные доходы депозитария составили 11,62 млрд рублей, из них на депозитарные операции пришлось 8,12 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что Минфин заплатил 335,54 млн рублей за депозитарные услуги по активам ФНБ в 2024 году, т.е. сумма оплаты составила примерно 4,13% от всей депозитарной выручки НРД и около 2,89% от всех комиссионных доходов компании за год.

Чистая прибыль НРД за 2024 год составила 30,3 млрд рублей, т.е. оплата от депозитарных услуг по активам ФНБ составила около 1% от выручки.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования

Минфин НРД ФНБ ВЭБ.РФ Госдума
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