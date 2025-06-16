Рубль утром дорожает в паре с юанем на фоне сильно укрепившейся нефти

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже утром в понедельник, рубль вырос на фоне сильно подорожавшей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​оставил 10,826 руб. (-6,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,57 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Появление новых геополитических факторов может внести заметные коррективы в конъюнктуру внутреннего валютного рынка на предстоящей неделе. Так, начало открытого военного противостояния между Израилем и Ираном уже привело к резкому повышению нефтяных котировок, которые вернулись к уровням первого квартала текущего года. После отступления от пиков недельный рост стоимости нефти составляет почти 15% (до $75 по Brent). Причем, если конфликт продолжит развиваться, с высокой вероятностью, котировки нефти продолжат расти. С учетом заметного улучшения трансграничных расчетов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублевым активам, в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки игра на укрепление рубля может усилиться. На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 руб. за юань и возможный уход в район 10,8 руб. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 руб. за юань и 75-80 руб. за доллар", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили в минувшую субботу обострение ситуации на Ближнем Востоке, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, "в центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке".

Президент США Трамп сообщил, что обсудил с Путиным противостояние Ирана и Израиля. По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

Американский лидер уточнил, что на обсуждение Украины было потрачено гораздо меньше времени, подчеркнув, что это является темой "для следующей недели".

По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, тот принял информацию к сведению. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня", - сказал Ушаков журналистам в субботу, говоря о телефонной беседе Путина и Трампа.

Трамп в воскресенье выразил уверенность в том, что в скором време‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ни Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта. "Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social. Американский лидер также выразил уверенность в том, что стороны смогут заключить соглашение. "Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат", - написал Трамп.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в воскресенье, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет "одним из наиболее мощных", он нацелен на то, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. По его словам, он рекомендовал Европейской комиссии, чтобы этот пакет санкций в отличие от предыдущих был использован для принуждения российской стороны к "прекращению огня, по меньшей мере, на 30 дней, может быть, больше", что, по его мнению, "позволит провести настоящие переговоры".

"Я очень рад, что Европейская комиссия приняла наши предложения, направленные против ряда ведущих игроков российской нефтяной отрасли", - сказал Барро в воскресенье в эфире канала RTL, добавив, что "некоторые меры также затронут третьи страны".

Барро повторил цель ЕС "полностью освободиться от российских ископаемых энергоносителей". "По газу мы этого добьемся в будущем году, а по нефти должны уже сейчас", - утверждал министр. Он сообщил, что пакет будет принят "через несколько дней". При этом Барро отметил, что санкции ЕС могли бы быть особенно эффективными, если бы к ним присоединились США.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени поднялась на 0,77%, до $74,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на 0,86%, до $73,61 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры.

Обмен ударам продолжился в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атакам подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.