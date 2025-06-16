ОПЕК вновь сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,28 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Аналитики не меняют своих оценок третий месяц подряд.

При этом в актуальном отчете эксперты организации слегка скорректировали в сторону повышения прогнозы по спросу на нефть в целом: в 2024 году он теперь оценивается в 103,84 млн б/с (оценка апреля - 103,7 млн б/с), в 2025-м - 105,13 млн б/с (предыдущая оценка - 105 млн б/с), в 2026-м - 106,42 млн б/с (предыдущая оценка - 106,28 млн б/с).

Обновленный прогноз аналитиков ОПЕК на текущий год предусматривает оценку мирового спроса на нефть в I квартале в 104,44 млн б/с (оценка апреля - 104,14 млн б/с), во II-м - в 104,19 млн б/с (против 104,26 млн б/с месяцем ранее), в III-м - в 105,53 млн б/с (против 105,39 млн б/с месяцем ранее), в IV-м - в 106,36 млн б/с (против 106,19 млн б/с месяцем ранее).

Оценка роста спроса на нефть в 2025 году в странах, не входящих в ОЭСР, понижена на 60 тыс. б/с, до 1,13 млн б/с; в странах ОЭСР напротив повышена - на 60 тыс. б/с, до 160 тыс. б/с.

"Повышательные корректировки обусловлены фактическими данными о потреблении нефти за первый квартал в странах ОЭСР Америки и Европы, которые оказались лучше, чем ожидалось, однако это было компенсировано снижением ожиданий роста спроса на нефть, особенно во втором квартале, в ключевых странах не-ОЭСР - Китае и Индии - в основном из-за вероятного влияния торговой политики США", - говорится в отчете.

При это‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​м в ОПЕК отмечают, что мировая экономика превзошла ожидания в I полугодии текущего года: данные указывают на более высокий, чем ожидалось, рост в Индии, Китае и Бразилии в первом квартале. В США он оставался стабильным, в то время как в еврозоне наблюдалось довольно скромное восстановление по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что сильная база первого полугодия обеспечит поддержку и достаточный импульс для хорошей второй половины года. Однако ожидается, что тенденция роста немного замедлится на квартальной основе.

ОПЕК отметила, что ко второму полугодию ожидает частичных торговых соглашений между США и ключевыми партнерами, что снизит неопределенность, но некоторые риски могут сохраняться, особенно с учетом истечения 90-дневной паузы по взаимным пошлинам в июле и августе, включая пошлины в отношении Китая. В то же время аналитики ОПЕК ждут продолжения поддержки экономик со стороны правительств в Китае, Германии и США.

По предварительным данным за апрель, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли на 4,7 млн баррелей - до 2,739 млрд баррелей. Это на 94,9 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 135,3 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 187,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов - ИФ).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в апреле выросли к марту на 7,2 млн баррелей, до 1,344 млрд баррелей, в то время как резервы нефтепродуктов снизились на 2,5 млн баррелей, до 1,395 млрд баррелей.