ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть до 120 млн б/с уже к 2040 году

Прежний прогноз предполагал рост спроса до этого уровня только к 2050 году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть достигнет 120 млн б/с уже к 2040 году, к 2050-му ускорится до 122,9 млн б/с, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК.

Годом ранее аналитики альянса предполагали, что мировой нефтяной спрос увеличится до 120 млн б/с только к середине столетия, а в 2040 году будет находиться на уровне 117,8 млн б/с.

Аналитики альянса ожидают, что относительно 2024 года спрос на нефть к 2050 году вырастет на 18,5%, или 19,2 млн б/с, со 103,7 млн б/с до 122,9 млн б/с.

Более высокие прогнозы темпов прироста нефтяного спроса обусловлены как улучшением экономических перспектив, так и смещением политических акцентов, отмечают в ОПЕК. Наиболее важным являются сигналы администрации президента США Дональда Трампа о предпочтении более традиционных источников энергии, которые были даны выходом США из Парижского соглашения и Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

"Эти два события, вероятно, замедлят темпы энергоперехода не только в США, но и в ряде развивающихся стран, учитывая отсутствие (или дефицит) средств для поддержки инвестиций, необходимых для расширения использования возобновляемых источников энергии", - сообщается в отчете.

При этом динамика прогнозируемого потребления в странах ОЭСР и не-ОЭСР останется разнонаправленной: в странах ОЭСР нефтяной спрос будет постепенно снижаться и к 2050 году сократится относительно 2024-го на 8,5 млн б/с, до 37,2 млн б/с, а в странах не-ОЭСР, напротив, продолжит активно расти и к середине столетия увеличится к уровню прошлого года на 27,7 млн б/с, до 85,7 млн б/с.