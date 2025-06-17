В Сбере назвали стабильным качество обслуживания долга компаниями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Компании, несмотря на высокие процентные ставки, продолжают обслуживать кредиты стабильно, массовых запросов на реструктуризацию долгов нет, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%", - сказал он.

Сбербанк регулярно проводит стресс-тесты, напомнил зампред. Он отметил определенные сложности, наблюдающиеся сейчас у автодилеров и предприятий сельского хозяйства, подчеркнув в целом устойчивость этих отраслей.

"Мы наблюдаем снижение спроса на товары в сегменте непродовольственного ритейла, особенно автодилеров. Это связано со значительным затовариванием в конце прошлого года на фоне повышения утильсбора. И так получилось, что одновременно с этим произошло укрепление рубля, что, конечно, снизило объем продаж у автодилеров. В отрасли сельского хозяйства мы видим некоторое ухудшение метрик кредитного портфеля. При этом стресс-тесты все равно демонстрируют устойчивость отрасли. В целом каких-то перегибов по отраслям нет", - заявил Попов.

Он добавил, что в условиях высоких ставок растет количество компаний, испытывающих сложности с обслуживанием долга. "Но компаний в "жестком кризисе" нет. Пока на текущий момент компании держатся. Если будет еще один год такой денежно-кредитной политики (жесткой - ИФ), то эта ситуация может значимо ухудшиться", - подчеркнул зампред.

По его словам, решения о реструктуризации кредитов принимаются банком точечно, массовых запросов на это со стороны компаний нет. "Мы прекрасно понимаем, что нужно поддерживать клиентов в этих непростых финансовых условиях. Каждый кейс рассматривается индивидуально. Предлагаем оптимальный инструмент восстановления платежеспособности компании, рефинансирование долга, отсрочку уплаты части процентов или реструктуризацию", - сказал он. В зависимости от ситуации переносятся сроки погашения основного долга или уплаты процентов, пояснил Попов.